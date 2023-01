Em Copacabana, cariocas celebram a chegada de 2023

A festa de virada de ano na Gameleira conta com esquema de trânsito no Centro de Rio Branco, nas ruas do Segundo Distrito, para garantir a circulação de pedestres e veículos durante o evento, que começa às 18h e encerra às 00h30.

No esquema da RBTrans, as interdições incluem a Avenida Getúlio Vargas, Rua Epaminondas Jácome e a Rua Cunha Matos, onde fica o mastro da Gameleira, além disso, a ponte Juscelino Kubitschek também está fechada nesse sábado, 31.

A Quarta Ponte, vai ser aberta para mão dupla. Agentes de trânsito estarão no local orientando os condutores sobre a alteração no fluxo na Rua Epaminondas Jácome, que vai operar em direção à ponte Cel. Sebastião Dantas.

A Rua Marechal Deodoro vai operar em sentido mão duplo a partir do cruzamento com a Avenida Brasil com sentido para o Segundo Distrito. De acordo com a RBTrans, pelo menos 15 agentes estarão auxiliando nos acessos.

A celebração contará com shows de artistas locais, Nayara e Banda, Luan Lima, Doce Amizade e DJ Black, além da tradicional queima de fogos.