Confira os números sorteados na Mega da Virada de R$ 540 milhões

Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite deste sábado (31) em São Paulo. O prêmio é de R$ 541.969.966,29, o maior da história.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa.

Anos anteriores

Caso tenha um único vencedor, o prêmio pago pela Mega da Virada 2022 será o maior valor pago individualmente desde o início do concurso (confira mais abaixo todas as edições da premiação, os valores pagos e os rateios).

Quem mais encheu o cofre até o momento foram os dois jogos vencedores de 2021, que dividiram o prêmio de R$ 378,1 milhões — R$ 189 milhões para cada.

Desde a primeira edição, em 2009, três sorteios tiveram os menores rateios, com prêmios divididos entre dois ganhadores:

2021: duas apostas dividiram R$ 378,1 milhões

2020: duas apostas dividiram R$ 325,2 milhões

2009: duas apostas dividiram R$ 144,9 Milhões

Por outro lado, a maior divisão da Mega da Virada aconteceu em 2018, quando 52 apostas saíram vitoriosas para um prêmio de R$ 302,5 milhões. Cada vencedor ficou com “apenas” R$ 5,8 milhões.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.