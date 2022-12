Acreano pode ganhar “beirinha” dos R$ 500 milhões da Mega da Virada, diz cartomante

Com a chegada do fim do ano é comum a realização de previsão para o ano seguinte. Cartas com baralho cigano, tarot, búzios e os astros são as formas mais populares de consultar as previsões do futuro.

O ac24horas conversou com a cartomante Paula Santos, que atende profissionalmente em Rio Branco, já que a profissão é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, e fez suas previsões para 2023.

A boa notícia é em relação à Mega da Virada. De acordo com as cartas, o prêmio total não vem para o estado, mas um acreano irá ganhar parte do prêmio. “Infelizmente a bolada total não vem, mas aparece aqui a carta do urso que representa alguma coisa vindo. Então provavelmente, alguém vai ganhar alguma coisa que não é grande, mas também não é um valor pequeno”, diz.

Em relação a economia, Paula revela que não acontecerão melhoras de imediato e que é preciso cautela. “A economia não vai melhorar, pode até ficar na mesma situação. É preciso que as pessoas tenham cautela com os gastos. Eu vejo aqui um homem, que pode ser as pessoa que toma as decisões, ao que parece se referindo ao presidente Lula, que ele também precisa tornar as coisas mais pacíficas no país.

A cartomante faz um outro alerta. “É preciso que as pessoas tomem muito cuidado com os desgastes emocionais. Aqui na carta aparece o rato que representa desgastes emocionais”, diz.

Paula contou ainda à reportagem que acontecerão tragédias e atribulações, mas disse que as cartas não revelam onde e quando. “Serão tragédias com lutas e sofrimento, mas as cartas não são precisas em relação ao local e quando”. A cartomante também falou sobre a morte de muitas pessoas em uma tragédia. “A carta da cruz que revela que vai acontecer, mas que as pessoas escolheram desencarnar. Quando a gente encarna e entra no embrião de um bebê, o véu do esquecimento é passado por nossas cabeças, então a gente não lembra que fez um acordo que as próprias pessoas fizeram para desencarnar desse jeito”, explica.

ASSISTA AO VÍDEO: