Sonho de ficar milionário: acreanos contam o que fariam com prêmio de R$ 500 milhões da Mega da Virada

Imagina olhar o seu saldo bancário e ter cerca de R$ 500 milhões na conta. Este é o valor do prêmio da Mega da Virada, cujo sorteio acontece na noite do próximo sábado, dia 31.

A bolada é tão grande que é até difícil imaginar. Para se ter uma ideia, o rendimento mensal, se o valor do prêmio for aplicado na poupança, é de R$ 3,4 milhões, o que representa um ganho por dia de mais de R$ 100 mil.

O dinheiro é capaz de fazer com que o ganhador realize qualquer sonho material. O ac24horas foi às ruas e perguntou o que as pessoas fariam com tanta grana.

O aposentado Alberto Coelho não esqueceu da família e da solidariedade. “Eu ia ajudar a minha família, comprar uma casa boa pra mim e ajudar quem precisa como hoje eu estou precisando. E não ia embora do Acre, já que foi aqui que eu nasci e me criei”, afirma.

Ajudar a família e os amigos é quase uma unanimidade. Ismael Cordeiro, que é camelô no Calçadão, ajudaria os colegas de comércio. “Eu ia ajudar sim. Aqui tem alguns de bom coração que merecem ser ajudados”.

Quem vai ficar feliz também com o prêmio é o pastor da igreja do camelô Walker Bruno. Ao ser perguntado o que faria com o prêmio, sua primeira resposta foi que separaria o dízimo, o que daria, se a conta for feita em cima de 10%, cerca de R$ 50 milhões. “Ia tirar meu dízimo, ajudar a minha família, tirar umas férias e montar uma loja”, diz.

Viagem é outro sonho de consumo de muita gente. Maria das Graça já escolheu até o destino. “Se eu ganhar, eu quero viajar para os Estados Unidos”, afirma.

A reportagem também conversou com jovens estudantes. O sonho da garotada vai de abertura de boate a investimento em carreira de modelo.

O pintor Damião Barbosa não sabe ainda muito bem o que faria com o dinheiro, mas uma coisa já tem certeza. “Eu nunca mais volto para a pintura”, afirma sorrindo.

Veja vídeo: