Governo reforça ações de combate ao crime na fronteira do Acre

A estatal Agência de Notícias do Acre divulgou nesta quinta-feira (29) que o diretor operacional da Polícia Militar do Estado do Acre, coronel Emílio de Oliveira, determinou o envio de reforço no efetivo policial militar de Plácido de Castro, a 80 quilômetros de Rio Branco), onde uma força-tarefa das polícias estaduais e da Força Nacional fiscaliza a fronteira com a Bolívia desde o início de novembro.

Sem informar quantos policiais foram destacados para a região, o coronel Glayson Dantas, coordenador de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, afirmou que “os novos policiais vão reforçar a bateria do policiamento da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Na última quarta-feira, 28, seguindo determinação do secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, uma equipe de policiais militares e civis coordenada pelo coronel Dantas e pelo delegado Pedro Buzolin visitou as unidades de polícia da região do Baixo Acre, onde ficam os municípios de Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba e Acrelândia.

“Estivemos nos reunindo com os comandantes de companhias que integram o 4º Batalhão de Polícia Militar para agradecer o trabalho realizado na barreira da fronteira Brasil-Bolívia, no combate ao crime organizado, sobretudo quanto ao roubo de veículos. Os nossos agradecimentos ao coronel Emílio pelo reforço”, ressaltou Glayson Dantas.

Nos últimos meses, uma onda de assaltos e até sequestros a pequenos proprietários na região rural de Acrelândia e Plácido de Castro deixou a população local em pânico a ponto de pelo menos um ter abandonado a propriedade e ido embora para Rondônia. Com o agravamento da situação, o governo do estado determinou uma forte atuação da estrutura de segurança na região.