Curso de Enfermagem da Uninorte realiza mais de 7 mil atendimentos em 2022

Continuando com a série de textos ressaltando o trabalho das clínicas escolas do Centro Universitário Uninorte, dessa vez falaremos nos atendimentos feitos pelo curso de Enfermagem. Vale ressaltar que a Uninorte não é apenas uma instituição formadora de profissionais qualificados com uma excelente estrutura, mas também é uma instituição que busca beneficiar a sociedade com os atendimentos realizados pela instituição.

No decorrer do primeiro e segundo semestre de 2022, a clínica escola de Enfermagem realizou mais de 7 mil atendimentos à comunidade divididos nos seguintes procedimentos: PCCU; ações globais (glicemia e PA); assistência de Enfermagem; testes rápidos; vacinas; e testes de Covid-19. Os atendimentos são feitos na clínica escola de Enfermagem e conta com a participação de estudantes e professores do curso.

Nos próximos textos discorremos sobre o trabalho de atendimento ao público realizado nos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Estética e Cosmética e Psicologia da Uninorte.