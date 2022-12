MP Eleitoral pede suspensão de mandato de presidente eleito da Câmara de Tarauacá

Na tarde desta quarta-feira, 28, uma caminhonete tombou às margens da BR-364, na Vila Santa Luzia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Segundo testemunhas, o motorista do veículo foi desviar de buracos na rodovia, perdeu o controle e o carro atravessou a pista, caindo na lateral da rodovia federal.

Os ocupantes do carro foram levados para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, por pessoas que passaram no local logo depois do acidente e não há informações sobre o estado de saúde deles.

Uma empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está executando reparos com barro e cobertura asfáltica, o popular tapa buracos, em trechos da BR-364. Mas muitos seguem abertos e também há erosões nas laterais da estrada.

“Uma família quase morreu aqui por causa desses buracos e o DNIT não resolve essa situação”, disse um homem em um dos muitos vídeos do local do acidente que circulam nas redes sociais.

O do DNIT no Acre, Carlos Moraes, disse que providências serão tomadas com relação à empresa que atua neste trecho da BR-364.

“Vamos notificar a empresa e tomar as medidas necessárias. É obrigação da empresa, quando não coloca o revestimento, deixar o local bem sinalizado. E não é para o reparo ficar tanto tempo inacabado desta forma”, explicou

Veja o vídeo: