Mais de R$ 17 milhões em rescisões são depositadas nas contas de comissionados

O motorista de aplicativo Sirdney Dias da Silva, de 30 anos, foi ferido a tiros na noite desta quarta-feira, 28, durante um assalto no estacionamento do Estádio do Arena da Floresta, no bairro Areal, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Sirdeney estava na

sua moto na frente do estádio conversando com uma mulher quando um homem não identificado se aproximou a pé e em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. As vítimas foram rendidas e ao entregarem os celulares e a carteira, Sirdeney reagiu e foi ferido com um tiro de raspão na cabeça e outro na perna esquerda. Após a ação, o criminoso fugiu correndo.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Sirdeney ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).