Lula anuncia mais 16 novos ministros nesta quinta-feira

O IBGE divulgou nesta quinta-feira, 29, a prévia da população do Acre com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro.

De acordo com os números, o Acre tem cerca de 829.780 habitantes. O número é 9% menor do que a estimativa realizada no ano passado.

A prévia também mostra a população dos 22 municípios. Rio Branco com 364.368 moradores, o que representa quase 42%, Cruzeiro do Sul com 94.345 habitantes e Tarauacá com 43.072 moradores são os municípios mais populosos. Já Santa Rosa do Purus, com 7.672 habitantes, tem a menor população no Acre.