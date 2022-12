Comércio exterior, inflação, comércio, serviços e empregos no Acre: últimas informações

Destacam-se hoje, as últimas informações econômicas disponíveis pelos órgãos oficiais de importante setores da economia do Acre. O fluxo e o refluxos dessas atividades econômicas do Acre nos permitem delinear a evolução futura e fazer previsões, importantes para o planejamento empresarial e para a elaboração de políticas econômicas mais eficientes.

1 – Em novembro exportações do Acre somaram u$ 987 mil e importações US$ 478 mil

Conforme dados publicados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em NOVEMBRO de 2022, o Acre exportou US$ 987 mil e importou, US$ 478 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 509 mil. Com o resultado do mês, no acumulado do ano (janeiro a novembro), o saldo alcançou US$ 47,97 milhões, superando em 15% o valor do mesmo período de 2021 (US$ 41,71).

Em novembro as exportações de Madeira e derivados representaram 48,3% do total (US$ 477 mil), seguido por Suínos e derivados que representaram 16,4% (US$ 162 mil), Bovinos e derivados 10% (US$ 98 mil), Milho 3,7% e Castanha 3% (US$ 29 mil). Em novembro, os principais destinos das exportações acreanas foram para a África do Sul (17,9%), Bolívia (15,7%) e República Dominicana (14,5%).

Nas exportações acumuladas do ano (jan a nov) a Soja e o Milho representam 33,7% das exportações (US$ 17,89 milhões), seguido pela Madeira com 31,6% (US$ 16,78 milhões), pela Castanha 18,2% (US$ 9,68 milhões), pelos derivados de Bovinos 9,3% (US$ 4,93 milhões e pelos derivados de Suínos 2,9% (US$ 1,51 milhão) . Em novembro, o maior destinos foi a África do Sul 17,9%, seguido pela Bolívia com 15,5%. No acumulado no anos os principais destinos foram: Peru (16,4%), Holanda (10,2%) e Estados Unidos (8,5%).

2 – IPCA de Rio Branco foi de 0, 12% em novembro

Em Rio Branco, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro foi de 0,12%, depois de ter variado 0,44% em outubro. Foi a menor variação para um mês de novembro desde o início da série histórica (janeiro de 2020). No mês, dos nove grupos de produtos pesquisados a maior variação ocorreu no grupo de vestuário (1,83%) e o menor o grupo de saúde e cuidados pessoais (-0,88%).

No ano (janeiro a novembro) o IPCA de Rio Branco acumula alta de 4,32%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, somente dois apresentaram deflação: Habitação (-7,23%) e das Comunicações (-1,52%). Dos grupos com variações positivas no ano a maior ocorreu no grupo de Artigos de Residência (12,39%), seguido pelo de Saúde e cuidados pessoais (10,12%) O Grupo de Alimentação e bebidas que atinge mais a camada mais pobre da população que tinha subido 0,01% outubro, aumentou 0,16% no mês e acumula no ano um crescimento de 9,61%.

3 – Em Outubro, vendas no varejo no Acre variam 1,4%

Em outubro de 2022, o volume de vendas no comércio varejista do Acre teve variação de 2,0% frente a setembro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, frente a outubro de 2021, o comércio cresceu 5,4%, terceiro resultado positivo consecutivo. No ano, acumulado foi de 1,6% e, nos últimos doze meses, ficou em – 0,1%, sexto resultado no campo negativo.

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e Material de construção, o volume de vendas avançou 1,7% frente a setembro. O volume de vendas frente a outubro de 2021 cresceu 3,0%. O acumulado no ano foi de -0,9% e o nos últimos 12 meses, de -2,9%.

4 – No Acre volume de Serviços cresce 0,5% em outubro

Em outubro de 2022, o volume de serviços no Acre se expandiu 0,5% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O setor está 3,6% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 16,8% abaixo ponto mais alto da série histórica (fevereiro de 2014). Na série sem ajuste sazonal, frente a outubro de 2021, o volume de serviços cresceu 6,2%. O acumulado do ano chegou a 2,8% e o acumulado nos últimos doze meses passou de 3,5% em setembro para 3,2% em outubro.

5 – De janeiro a novembro o Acre já acumula um saldo de 8.223 empregos com carteira assinada

O Acre teve um saldo positivo de 464 vagas formais de trabalho em novembro de 2022, após ter obtido um saldo de 701 vagas em outubro. Os dados são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e da Previdência. O saldo do mês em 2022 ficou 49,8% abaixo do saldo de novembro de 2021 (925). O saldo de novembro/22 foi resultado de 3.534 contratações menos 3.070 de demissões. O estoque de trabalhadores com carteira assinada no Acre ficou em 95.093 em novembro.

Os dados utilizado no artigo foram trabalhadas e divulgadas pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

