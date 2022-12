Servidores da Educação em Xapuri não terão abono este ano

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), fez comunicado aos servidores municipais da Educação, nesta terça-feira 27, esclarecendo que em 2022, ao contrário do que aconteceu no ano passado, não haverá pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) à categoria.

No ano passado, como resultado da mudança da lei do Fundeb, que elevou o gasto mínimo com pessoal de 60% para 70%, os trabalhadores da Educação – professores e cargos administrativos – receberam como presente de Natal um gordo abono, pago de maneira linear, de R$ 13 mil.

Por meio de publicação na página da prefeitura no Facebook, Vasconcelos explicou que neste ano, por conta de investimentos como a contratação de mais professores e a realização de reformas de escolas, o município ficou impossibilitado de repetir o feito de 2021. Segundo o prefeito, já foram gastos este ano 75% do Fundeb com despesas de pessoal.

Considerando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para os gastos do município com pessoal em todas as áreas, o prefeito informou que já gastou no exercício corrente 53,7% do teto de 54%, situação que impede, legalmente, o abono em 2022.

“Da mesma forma que a gente anunciou com tanto entusiasmo o abono (no ano passado), a gente quer, também, vir dar ao sindicato e à população essa satisfação. E que os professores se sintam valorizados com outros investimentos, como melhores condições da sala de aula, ar-condicionados nas escolas e os ganhos salariais que temos dado para os professores, especialmente”, disse o prefeito.

A notícia caiu como um balde de água fria para os servidores da categoria, que guardavam expectativa de novamente receber o reforço do abono neste fim de ano e ainda viram os colegas da rede estadual receberem o prêmio no mesmo dia em que o prefeito anunciou que o município não faria o mesmo.