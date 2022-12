Rio Branco 140 anos: investimentos inéditos promovem transformação energética da capital do Acre

A Gameleira que testemunhou a fundação do seringal Volta da Empresa, que depois virou Rio Branco, a capital do Acre, é a mesma que assiste ao desenvolvimento econômico e social que a expansão energética tem promovido nos últimos anos.

Fornecer energia de qualidade, proporcionando conforto e desenvolvimento sustentável é o compromisso que a Energia tem com o Acre. Prova disso são os robustos investimentos realizados na região desde o final de 2018, quando a empresa assumiu a concessão no estado.

O valor já supera a marca de R$ 1 bilhão para beneficiar todos os municípios e contribuir com a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Somente no ano em que Rio Branco completa 140 anos de existência, a Energisa está investindo R$ 453 milhões na área de concessão. A quantia é a maior já investida na história do setor elétrico do estado.

“São grandes desafios, com obras importantes e complexas, que terão grande impacto na qualidade da energia fornecida. Temos um time comprometido com a satisfação dos nossos clientes e com o desenvolvimento social e econômico do estado”, afirma o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

Nos últimos quatro anos, o fornecimento de energia na capital melhorou bastante. Ainda em 2019, foi entregue a subestação Alto Alegre. Além disso, outras duas subestações serão inauguradas no primeiro semestre de 2023: a subestação Transacreana, que vai atender essa importante região produtiva da capital, e a subestação Floresta, próxima ao shopping, que será a maior do estado. Para ligar as duas obras, estão sendo construídos quase 85 km de redes de distribuição.

As subestações são responsáveis por receber a eletricidade gerada nas usinas e transportadas pelas linhas de transmissão. A partir delas, a energia é distribuída pelas redes até chegar às casas e comércios.