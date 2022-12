PGR vai ao Supremo contra indulto de Bolsonaro a militares que cometeram crimes

O governador Gladson Cameli publicou na edição desta quarta-feira, 28, do Diário Oficial a lei que institui a Política de Promoção do Respeito às Mulheres com caráter permanente e que pretende conscientizar todos os estudantes acerca da importância de se respeitar as mulheres em todos os espaços.

De acordo com o decreto, a Política de Promoção do Respeito às Mulheres, tem como principal ação a realização de atividades escolares, inclusive atividades extraclasse, objetivando a prevenção e o combate à reprodução do machismo nas escolas, a capacitação docente e equipe pedagógica para implementação das ações de discussão e combate ao desrespeito e violência contra as mulheres, o desenvolvimento de campanhas educativas, informativas e de conscientização ao longo do ano letivo que envolvam a valorização das mulheres e combate às opressões sofridas pelas mesmas, a integração da comunidade, de organizações sociais e meios de comunicação nas ações multidisciplinares de combate à desigualdade de gênero e violência contra a mulher e a repressão de atos de agressão, discriminação, humilhação, diferenciação a partir da perspectiva de gênero, ou qualquer outro comportamento de intimidação, constrangimento ou violência contra as mulheres.

A lei sancionada explica ainda que a Política de Promoção do Respeito às Mulheres, poderá contar com a participação de órgãos públicos, empresas privadas e organizações não governamentais para que apoiem atividades extraclasse e que os municípios poderão aderir à Política de Promoção do Respeito às Mulheres, assim como, escolas da rede privada.