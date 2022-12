Longo parabeniza Gladson por PL que beneficia deficientes no Acre

O deputado Pedro Longo comemorou nesta quarta-feira (28) a decisão do governador Gladson Cameli de enviar à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um projeto de autoria do executivo que beneficia pessoas com deficiência em todo o Estado – uma das lutas do mandato do líder do Governo na Casa do Povo.

O projeto que eleva de R$ 70 mil para R$ 100 mil o valor dos veículos que podem ser adquiridos com isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deve ser votado na próxima sexta-feira (30), durante sessão extraordinária na Aleac.

“Já havia um reivindicação nesse sentido – até porque, praticamente, não existem mais veículos na faixa dos R$ 70 mil com câmbio automático – e agora permite que mais pessoas possam ser beneficiadas. Fico feliz porque essa é uma das principais lutas do nosso mandato”, destacou o político.

“Anteriormente, como houve um acréscimo no valor dos veículos novos, as pessoas estavam conseguindo apenas a redução do IPI. Agora, com esse projeto, temos um avanço significativo. Uma atitude necessária e sensata do governador Gladson Cameli, que tem se esforçado cada vez mais para atendar as mais diversas categorias do nosso Estado”, finalizou.

Mandato inclusivo

Longo também é responsável pelo projeto de lei, aprovado e sancionado, que trata sobre a validade do laudo médico pericial que atesta deficiências físicas, mentais e/ou intelectuais de caráter irreversível.

Com a conquista, os laudos e as requisições médicas para tratamento e acompanhamento das deficiências que trata a presente Lei passam a ter validade por tempo indeterminado.