Lei estabelece punição a servidor público estadual que discriminar autistas

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) confirmou ontem ao BLOG ter recebido convite do futuro presidente Lula, para integrar a sua equipe de governo. Só não quis revelar qual será o posto a ser ocupado, deixando o anúncio a ser feito pelo Lula ao longo da semana. “Mas posso adiantar que não vou me mudar do Acre, ficarei entre o estado e Brasília”, enfatizou.

JV falou que vai continuar fazendo política, agora mais forte e com base no apoio do presidente Lula. “Conversei ontem com o Lula sobre este assunto, devo atuar nas relações entre o governo federal e o Acre”, disse um entusiasmado Jorge.

Viana falou ainda que, já nos primeiros dias de janeiro, vai começar a fazer o seu trabalho político, com foco em montar um grupo forte e plural, com vistas a este grupo ser protagonista nas eleições municipais de 2024 e para as disputas de governador e senador, em 2026. Enfatizou JV que terá que atuar muito politicamente, porque a bancada federal eleita na última eleição é toda formada por bolsonaristas.

JV diz que pretende ser a voz do Acre nos ministérios do governo do PT. “Não posso abandonar os mais de 100 mil votos que obtive na eleição passada, por isso a minha decisão de não abandonar a política. Estou com mais garra ainda do que na última disputa,”, garantiu Viana.

EMBAIXADOR POLÍTICO

A DEDUÇÃO a que se chega após essa conversa ontem com o Jorge Viana é a de que, ele quer ser protagonista nas relações entre o Lula e o Acre. E, conheço um pouco do JV; com o Lula presidente, ele não vai mesmo ficar no anonimato, se tem algo que ele sabe usar é o poder.

LIDERANÇA MAIOR

E, falando do Jorge Viana, ele tem cacife para continuar na política. Os representativos 100 mil votos que teve na eleição passada são em sua esmagadora maioria fruto do seu prestígio pessoal, os votos ideológicos do PT no contexto deste universo foram minoria. Acrescente-se ainda que foi o mais votado dos candidatos da oposição.

ZERO CARGO

O DEPUTADO eleito Emerson Jarude (MDB) tem dito com quem conversa sobre suas ações na ALEAC de que, não vai querer nenhum cargo no governo do Gladson, para lhe dar liberdade de exercer um mandato crítico.

SALVO MELHOR JUÍZO

FORA o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o deputado eleito Emerson Jarude (MDB), não vejo outros nomes, para atuar nas cobranças do novo governo do Gladson, na ALEAC. Salvo melhor juízo. A bancada do amém e sim senhor será amplamente majoritária.

POUCAS MUDANÇAS

PELO que tenho escutado serão poucas as mudanças em secretarias de peso a serem feita no novo governo do Gladson, que começa em janeiro. Uma ou outra mexida.

NÃO É DO RAMO

O CHORAMINGO da primeira-dama Michelle Bolsonaro, criticando os parlamentares que estavam com o Bolsonaro, e votaram em massa na PEC da Transição do Lula, se entende. Não é do ramo. Na política, quem dita o rumo é quem está no poder. Perdedor não faz história.

OUVI DIZER

NÃO SE CONSEGUIU até hoje, uma prova de que as urnas eletrônicas são fraudadas. Este pessoal que ainda continua com a cara para o ar esperando a volta da ditadura, age só na base do ouvi dizer. A festa acabou.

PARTE DE ALGUM ESTRATÉGIA

COM o potencial que tem o ex-prefeito Marcus Alexandre, ele não deve abandonar a política partidária, a sua desfiliação do PT deve fazer parte de alguma estratégia, preparando sua volta num outro momento.

SABE MEXER AS PEDRAS

NÃO sei qual será o nome que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, vai lançar para a sua sucessão em 2024. Seja qual for, será forte na disputa. Recentemente elegeu do zero um irmão nada popular a deputado.

MUITO MOTIVADA

O QUE se tem sentido, é que a deputada federal Socorro Neri (PP) está muito motivada para ser para ser a candidata do PP à PMRB, em 2024. Foi o que me passou quem transita bem dentro do PP. E, também, pelo que me foi dito, ela tem ampla maioria de apoio dentro do PP.

IMAGINE SE NÃO TIVESSE

COM o ministro Alexandre Moraes na sua cola, o presidente Bolsonaro e seu séquito tomaram as medidas radicais que tomaram no país, imagine o que fariam sem o Xandão. Estaríamos numa espécie de ditadura branca.

“ESTÁ CONTEMPLADO”

Perguntei ontem a uma das figuras mais importantes do governo, qual é a chance do deputado Tchê (PDT) ser o futuro presidente da ALEAC, resposta: “Nenhuma, o Tchê está mais do que contemplado com cargos no governo”. E, nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

SEM PESO PARA PEDIR NADA

TODOS bolsonaristas. Alguns mais radicais, outros mais comedidos, mas no conjunto, os eleitos para a Câmara Federal, pediram votos e fizeram campanha pela reeleição do presidente Bolsonaro, no estado. Isso os descredenciam a conseguir mais recursos para o Acre, fora do quinhão das emendas parlamentares, porque este é e sempre será o jogo na política.

BRIGA DO BATOM

VOU CONTAR só o milagre, não peçam os nomes das santas, mas houve uma briga do batom que ferveu dentro do Palácio Rio Branco, por conta da disputa da PMRB, em 2024, e quem será o candidato pelo PP. A chapa esquentou ao ponto do Gladson abandonar a reunião. Uma aposta, na mesa: quem ganha uma disputa política, em Brasília, é quem tem mandato federal. A moeda de maior valor na capital federal é ter voto no parlamento. Amizade em Brasília, é voto.

PORQUE É NATAL

QUERO DESEJAR aos leitores do BLOG e aos não leitores os votos de muita paz, muito amor, muita saúde em suas vidas, sob as bençãos do criador do universo. Feliz Natal!

FRASE MARCANTE

“Escreve na areia as faltas do teu amigo”. Pitágoras.