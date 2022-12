Cotado para ser secretário, médico Fábio Rueda confunde parque em Roraima com do Acre

As ruas Arlindo Porto Leal e a Travessa da Catedral, no centro de Rio Branco, serão interditadas neste domingo, a partir das 13h, no domingo, 1° de janeiro, durante a cerimônia de posse do governador Gladson Cameli e da vice-governadora eleita, Mailza Gomes.

A iniciativa acontecerá por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), para garantir a segurança das autoridades e da população.

Além disso, na Avenida Getúlio Vergas, no trecho entre o Museu dos Autonomistas e a Praça Povos da Floresta, o fluxo será interrompido às 16h30. Apenas automóveis autorizados, por meio de credenciamento, poderão entrar nesta área.

O início da solenidade está prevista para as 17h, no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), com a assinatura do ato de posse. Logo em seguida, Gladson e Mailza discursarão para o público em frente ao Palácio Rio Branco. Um show popular deve encerrar o evento.