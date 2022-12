Projeto de reforma administrativa é aprovado por unanimidade na Câmara de Cruzeiro do Sul

Em 2021, de janeiro a novembro, foram registrados 882 casos de dengue em Cruzeiro do Sul. Em 2022, já são 517 a mais, somando 1.399, pessoas infectadas com a doença no município em 2022. Não houve registro de mortes causadas pela dengue este ano, como já ocorreu em anos anteriores.

O coordenador da Vigilância Entomológica de Cruzeiro do Sul, Leonísio Messias, dividiu com a população a responsabilidade pelo aumento do número de casos de dengue no município.

“Em 2021, tivemos redução de mais de 60 por cento em relação a 2020. Essa não redução de agora se dá pela grande redução anterior. Manter essa ação requer muito cuidado e participação da comunidade”, disse ele.

Segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, além das ações da Secretaria Municipal de Saúde no combate à dengue, a Secretaria de Meio Ambiente também atua contra a doença, com a retirada de lixo e entulho, eliminando assim os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

O secretário de Meio Ambiente, Ygor Neves, diz que diariamente são recolhidas 70 toneladas de lixo de Cruzeiro do Sul com reforço garantido com a roçagem dos bairros e nas avenidas da cidade. Ele destaca ainda que a cada 15 dias os pneus de todas as borracharias da cidade são encaminhados para o estado do Mato Grosso.

“Estamos a todo vapor na retirada de entulho, como exemplo, no último dia 22 retiramos 250 toneladas de entulho dos bairros, além dos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros”, pontuou.