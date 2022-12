Presos que pularam muro da penal continuam foragidos

Desde a manhã desta segunda-feira 26 que homens do Corpo de Bombeiros trabalham no combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma madeireira, localizada no quilômetro 7, na estrada Transacreana em Rio Branvo.

Os bombeiros ainda não têm certeza do que provocou o incêndio, mas já sabem que vão ter bastante trabalho para combater as chamas. Ocorre que o serviço de combate ao incêndio é prejudicado pela quantidade de pó de serra que existe no local.

As informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil é de que no momento quatro viaturas do Corpo de Bombeiros quatro máquinas pesadas, quatro caminhões pipas e cerca de 40 homens trabalham no local para combater o incêndio.

A expectativa é que o combate ao fogo dure cerca de 72 horas.

A boa notícia é que apesar da dificuldade no trabalho, não há feridos apenas danos materiais.