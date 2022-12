Preso em ocorrência onde viatura caiu em córrego é solto na audiência de custódia

Em uma grande solenidade realizada na tarde desta segunda-feira, 26, o governador Gladson Cameli (Progressistas), realizou a entrega de equipamentos, veículos e a assinatura de contrato para aquisição de uma aeronave para as demandas do governo no Estado.

Em um breve pronunciamento, Cameli enalteceu os investimentos realizados para combater a criminalidade. “Vamos diminuir os discursos e começar a executar, diminuindo os erros da gestão e melhorar a qualidade de vida dos acreanos”, ressaltou.

De acordo com o governo, houve a entrega de 23 unidades veículos/viaturas no valor de R$ 4.269.150,00, entrega de um Caminhão Cesto para a segurança, 4 drones orçados em R$ 107.280,00, 5 Notebooks Samsung no valor de R$ 26.351,50, além de 125 smartphones de R$ 161.443,75.

A gestão também entregou 339 computadores R$ 1.655.480, 84 rádios portáteis orçados em R$ 294.336,94, 246 monitores que custou R$ 246.000,00, 11 capacetes militares para o GIRO/PMAC no valor de R$ 13.189,00, 253.410 Munições e Materiais no valor de R$ 1.466.836,07, a entrega de 928 Granadas no valor de R$ 305.887,36 e entrega de instrumentos musicais para a Banda Mirim da PMAC (20 Baquetas, 40 Flautas, 20 Macaneta, 2 Caixa de Acústica, 2 Cubo Staner, 40 Talabarte e 40 Estande de Partitura), no valor de R$17.072,00.

Gladson também fez a assinatura do Contrato de Aquisição da Nova Aeronave do Estado no valor de R$ 25.379.494,87. O total dos investimentos é de R$ 34, 7 milhões.

O deputado federal e senador eleito, Alan Rick (UB), garantiu que no senado federal deverá fazer inúmeros investimentos para o setor no Acre. “A segurança passa por uma série de ações, desde a educação à saúde. Temos que estabelecer um governo que crie condições para criar condições melhores às pessoas”, ressaltou.

O deputado estadual José Bestene (Progressistas), defendeu os investimentos e disse que a aeronave servirá para atendimento no interior do Acre. “Serão beneficiados”, encerrou.