Donadoni é confimardo na Casa Civil e Grandidier na Fazenda; confira outros nomes garantidos

De acordo com o governo, as escolhas tiveram como fatores determinantes o perfil técnico e a confiança pessoal do governador Gladson Cameli. A primeira lista oficial do novo secretariado da gestão do Estado do Acre para o quadriênio 2023-2026, foi divulgada nesta terça-feira, 27.

A grande parte dos gestores anunciados são remanescentes da atual gestão. De novidade mesmo, as presenças de Paulo Roberto Correia, que atualmente é secretário municipal em Cruzeiro do Sul, assume a Secretaria de Administração, e Gabriela Câmara, filha da deputada federal eleita Antônia Lúcia, que irá assumir o Iteracre.

Permanecem os secretários da Casa Civil, Jonathan Donadoni; de Governo, Alysson Bestene; de Comunicação, jornalista e mestre Nayara Lessa; de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho; e de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar dos Santos.

Não haverá mudanças ainda na liderança das forças de Segurança Pública. O coronel Luciano Dias continua comandando a Polícia Militar; o coronel Charles Santos, o Corpo de Bombeiros; e o delegado Henrique Maciel permanece na Direção-Geral de Polícia Civil. Outro nome mantido é o do coronel Augusto Negreiros, chefe do Gabinete Militar.

A Secretaria de Planejamento e Gestão foi desmembrada. No Planejamento permanece o atual secretário, Ricardo Brandão. Já a nova Secretaria de Administração será gerida por Paulo Roberto Correia, atual secretário de Administração e Gestão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Outro nome confirmado pelo governador foi o do ex-chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier, que volta a assumir a Secretaria de Fazenda. A nova Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo ficará com o Assurbanipal Mesquita, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Indústria e Tecnologia.

Nas autarquias, Petronio Antunes permanecerá no Deracre, assim como Taynara Martins no Detran, e José Francisco Thum no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), enquanto a empresária Gabriela Câmara assumirá o Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

“Como eu tenho dito, a palavra para 2023 é união. Essa primeira lista de secretários, agora confirmada oficialmente por mim, segue esse princípio de unidade. É uma equipe que tem trabalhado muito e com excelentes resultados. Não posso mexer num time que está ganhando. Os novos nomes também são frutos desse mesmo princípio de unidade e de colocar as pessoas em primeiro lugar. Assim, seguimos com nossa visão de futuro, governando para todos, priorizando o desenvolvimento regional”, disse Gladson Cameli, que anuncia até a próxima sexta, 30, o nome dos demais secretários de sua segunda gestão.

Jonathan Donadoni (Secretaria da Casa Civil) – Advogado e ex-defensor público do Estado. Também atuou como procurador-geral do Município de Cruzeiro do Sul durante as administrações dos ex-prefeitos Vagner Sales e Ilderlei Cordeiro. Desde abril deste ano, ocupa o cargo de secretário da Casa Civil do Estado.

Rômulo Grandidier (Secretaria de Fazenda) – Formado em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa, Direito Tributário, Legislações e Contencioso Fiscal e em Auditoria Contábil e Gestão de Tributos. Tem mais de 20 anos de experiência na área econômica, atuando como contador, consultor, auditor e projetista, além de ter sido professor universitário.

Alysson Bestene Lins (Secretaria de Governo) – Cirurgião dentista – Especialista em Prótese Dentária, com atuação em implante dentário. Professor do Centro Universitário Uninorte, no curso de Odontologia. Especialização em Didática e Docência do Ensino Superior. Já presidiu o Sindicato dos Odontólogos por dois mandatos, foi membro efetivo do Conselho Estadual e Municipal de Saúde e vereador de Rio Branco (2009 a 2012). Secretário de Saúde do Acre (2019 a 2021). Ainda no governo de Gladson, Alysson foi secretário de Relações Institucionais e de Fazenda.

Nayara Lessa (Secretaria de Comunicação) – Formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Nayara é mestra em Letras pela Ufac. Tem experiência em assessoria de comunicação organizacional e trabalhou, ainda, como professora no curso de Publicidade e Propaganda da Unimeta, e na coordenação de Comunicação da Fecomércio. Desde 2018 dedica-se exclusivamente à gestão do governo de Gladson Cameli.

Assurbanipal Barbary de Mesquita (Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo) – É funcionário de carreira da antiga Eletroacre. Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá (MG), com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), pós-graduado em MBA Gestão Empresarial e MBA em Marketing pela Função Getúlio Vargas e é ex-gestor da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

Paulo Cézar Rocha dos Santos – (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) – Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, foi assessor jurídico e chefe da assessoria jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça do Acre, especialista em Gestão em Segurança Pública, pós-graduado pela Universidade Fluminense, analista de Organização, Sistemas e Métodos, Planejamento Estratégico Situacional, Gerenciamento de Crises, Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário.

Paulo Roberto Correia – (Secretaria de Administração) – Com carreira desenvolvida inicialmente na área da gestão privada de empresas e posteriormente direcionada para a gestão pública, Paulo Roberto possui amplo conhecimento na área financeira e orçamentária. Graduado em Administração de Empresas Públicas e Privadas pela Universidade Federal do Amazonas, possui MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Auditorias Fiscal e Tributária pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa).

Aberson Carvalho de Sousa (Secretaria de Educação, Cultura e Esporte) – Professor, formado em Ciências Sociais pela Uninorte. Ex-secretário municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, ex-diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre e atual secretário de Educação, cargo que exerce desde abril deste ano.

Ricardo Brandão (Secretaria de Planejamento) – Coronel de carreira da Polícia Militar do Acre. Sua primeira função na atual gestão foi a de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em 2020 foi nomeado para assumir a Seplag, onde permanece como responsável pelo planejamento e gestão do Estado, além de coordenar toda a área administrativa.

Luciano Dias – (Comando da Polícia Militar do Estado do Acre) – Entrou na Polícia Militar em 1987, no Curso Preparatório de Formação de Oficiais. Foi declarado aspirante oficial em 1992 e promovido ao posto de coronel em 2019. Antes de tomar posse, em agosto deste ano, no comando da corporação, exercia a função de subcomandante-geral. Luciano é pós-graduado em Segurança Pública e já atuou no comando da PM em Brasileia, além de também já ter respondido pelo Batalhão de Trânsito e ter sido chefe de inteligência da PM e da assessoria jurídica.

Charles Santos (Comando do Corpo de Bombeiros) – Acreano de Rio Branco, ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) em 1994, como aluno oficial, e realizou o Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Pará. É formado em Ciências Contábeis e especialista em Gestão Pública. Em dezembro de 1996 foi declarado aspirante a oficial e é coronel desde 2018. Tem vasta experiência administrativa e operacional, atuou como coordenador do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e, antes de tomar posse, em abril deste ano, exercia a função de subcomandante-geral.

Carlos Augusto Negreiros – (Chefia da Casa Militar) – Coronel da reserva da Polícia Militar do Acre, Negreiros é um dos pioneiros da Coordenadoria Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), onde exerceu diversas funções, inclusive a de coordenador. Negreiros também é comandante-instrutor de voo de helicóptero, bacharel em Segurança Pública e especialista em Segurança e Condução de Autoridades. Entre outras funções na PMAC, foi comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental, Batalhão de Policiamento de Trânsito e do 2º Batalhão de Polícia Militar.

José Henrique Maciel Ferreira (Diretoria-Geral da Polícia Civil) – Formado em Direito pela Universidade Federal do Acre, Henrique Maciel é pós-graduado em Segurança Pública. Delegado de carreira, ingressou na Polícia Civil do Acre, aprovado em concurso público, em 1994. Desde então exerceu suas funções em diversas delegacias da capital, além de ser titular de delegacias do interior, entre as quais as de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Foi duas vezes coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Taynara Martins (Diretoria-Geral do Detran) – Sargento da Polícia Militar do Acre e ex-chefe da Ciretran de Cruzeiro do Sul. Com 11 anos como policial militar, Taynara Martins atuou principalmente na coordenação do policiamento ostensivo no Vale do Juruá. Desde que assumiu o Detran, sua gestão tem sido marcada por ações voltadas para o combate aos crimes de trânsito e ações sociais.

Petronio Antunes (Diretoria-Geral do Deracre) – Engenheiro civil formado pela Universidade de Londrina. Assumiu o Deracre em julho de 2020. Antes, atuou no setor privado e foi também diretor do antigo Departamento de Água e Saneamento do Município de Rio Branco. É conhecido por ser “tocador de obras” e hoje gerencia as principais obras do governo do Acre.

Gabriela Ramos Câmara – Diretoria do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) – É formada em Administração e diretora da Rádio e TV Boas Novas no Acre. Gabriela já exerceu o cargo de diretora do Iteracre no início da gestão de Gladson Cameli.

José Francisco Thum – Diretoria-geral do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) – Vem da iniciativa privada e assumiu o cargo em março de 2020. Um dos grandes legados de sua gestão foi garantir que o Acre permanecesse como reconhecimento internacional de área livre de aftosa, status que garantiu a exportação de carne acreana para o mercado peruano.