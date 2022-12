Acre tem terça-feira quente com chances de chuvas passageiras, aponta previsão

Esta é a última semana para renegociar o FIES com até 99% de desconto no valor da dívida. Somente na CAIXA, desde dezembro de 2021, já foram feitos mais de 192 mil pedidos de renegociação dos contratos do FIES, resultando em R$ 5,1 bilhões em descontos.

A solicitação pode ser feita por meio do portal sifesweb.caixa.gov.br, pelo aplicativo FIES CAIXA, ou em qualquer agência do banco, que vai funcionar normalmente até quinta-feira, 29 de dezembro. Pelos canais digitais, o cliente pode verificar se o contrato está apto para renegociação, simular as opções disponíveis e aderir às condições mais adequadas ao perfil.

Após fazer login no app ou no site sifesweb.caixa.gov.br, o cliente deve selecionar a opção “Renegociação FIES”, confirmar se o contrato pode ser renegociado e, caso seja, é importante conferir os dados antes de prosseguir. Na sequência, surgem as opções de simulação de renegociação disponíveis para esse contrato.

Em seguida, é só escolher a melhor opção, confirmar a renegociação e emitir o boleto. Mas atenção! A renegociação será efetivada somente após o pagamento da primeira parcela. É importante lembrar que a CAIXA oferece parcelamento em até 150 vezes, com parcelas fixas e mensais no valor mínimo de R$200,00.

Para quem quer aproveitar os descontos ainda esta semana é bom lembrar: o procedimento de renegociação fica disponível no aplicativo, no site ou na agência, somente em dias úteis, das 9 às 19 horas.

O Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, foi criado para auxiliar os estudantes brasileiros. O programa financia até 100% do valor dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino com adesão ao Fundo, de acordo com a renda familiar mensal bruta do estudante e do comprometimento dessa renda com o pagamento da mensalidade.

Outras informações sobre a renegociação de dívidas do FIES podem ser consultadas no site da CAIXA, www.caixa.gov.br.