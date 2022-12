Incêndio de grandes proporções atinge madeireira de Rio Branco

A Copa do Mundo chegou ao fim, mas, ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, o sorteio de uma moto 0km do concurso “Minha Rua é Louca pelo Brasil” – realizado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado durante a competição de futebol.

Com oito participantes concorrendo ao prêmio, o grande vencedor foi os moradores da Rua Terra, no bairro Raimundo Melo, que levaram a motocicleta. Contudo, o empresário Osvaldo Dias resolveu premiar a Rua Jaubaté no Novo Eldorado, ele segundo lugar com R$ 2 mil reais e a Rua Doutor Adalberto Silva na Cohab do Bosque, em terceiro, que levou mil reais.

O representante da Rua Terra, Jeferson Alencar, 31, contou que ainda não sabe o que os moradores vão fazer com o dinheiro. “Vamos decidir ainda”, declarou.

O vice-presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Celestino Bento, comemorou a festividade do concurso realizado na capital e interior do Acre. “A Acisa só tem a agradecer pois o objetivo era a aproximação das famílias. Que o ganhador faça o bom proveito e as próximas devem melhorar ainda mais”, declarou.

Ao todo tiveram 15 ruas inscritas na capital: Avenida Eugênio Bezerra, no Condomínio Green Garden; Rua Railson Nascimento, Setor III Cidade do Povo; Rua 16 de Outubro, no Bairro Quinze; Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas; Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas; Rua Longuinho da Silva, no Tangará, Avenida São Pedro, no Raimundo Melo; Rua Formosa, no Bairro Nova Estação; Travessa Abacabeira, na Vila da Amizade; Rua Alameda Manacás, Chácara Ipê; Rua Nova Andira, no Cidade Nova e Condomínio Residencial Yumi, no Morada do Sol.

O empresário Osvaldo Dias, enalteceu a realização do evento, contudo, propôs que o próximo concurso tenha premiação ao interior do Estado. “Vamos fazer essa competição sadia” comentou.

O objetivo do concurso foi de aquecer as vendas dos setores envolvidos nas festividades por ocasião dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol / 2022, como por exemplo, lojas de tintas, malharias, supermercados, produtos para festas, bebidas/refrigerantes, Casas de Carne, Frigoríficos, organizando e integrando os moradores de Rio Branco, através de mutirões para a decoração de Ruas e Condomínios.