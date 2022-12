Mulheres são levadas ao hospital para retirada de drogas que seriam entregues no presídio

Filas gigantescas têm se formado, nos últimos dois dias, em frente à Caixa Econômica Federal e nas lotéricas de Cruzeiro do Sul. A razão é a falta de dinheiro suficiente para atender ao público.

Além das pessoas que buscam dinheiro para as compras de Natal e para pagar as contas, os beneficiários do Auxílio Brasil engrossam as filas.

Nesta sexta-feira, 23, a informação é de que só haveria dinheiro em caixa a partir das 13 horas. No final da manhã, já contando com o dinheiro arrecadado no pagamento de contas, as lotéricas começaram a liberar recursos.

Angélica Lopes, que mora no Rio Crôa, conta que tentou sacar o seu auxílio na quinta-feira, mas não conseguiu e teve que retornar hoje.

“Acho muita humilhação tudo isso, e mesmo com uma criança no colo estou aqui desde as 7 horas e não fui atendida”, relata

Luciana Lima esperava desde as 6 horas da manhã. “Não tem para onde recorrer, porque na Caixa Econômica a situação é igual”, diz.

Segundo a Associação Comercial do Alto Juruá, a falta de dinheiro é um caso que tem se tornado grave em Cruzeiro do Sul e demais municípios da região, que se agravou a partir de julho.

“O problema de falta de dinheiro atinge o comércio, os correspondentes bancários e as lotéricas em uma escala bem maior. Esperamos providências dos bancos”, pontua o presidente Luis Cunha.

Por enquanto, nem Caixa Econômica nem as lotéricas se manifestaram sobre o motivo da falta de dinheiro em Cruzeiro do Sul.