Jogo beneficente com Weverton arrecada 2,5 toneladas de alimento

A presença do goleiro Weverton do Palmeiras fez com que cerca de 400 torcedores assistissem na tarde desta sexta-feira, 23, no Florestão, uma partida beneficente entre Cafezar e Amigos do Ninho, realizada no estádio Florestão.

A partida foi realizada para homenagear o goleiro acreano que entrou na história este ano ao ser o primeiro nascido no Acre a ser convocado e a jogar uma partida de Copa do Mundo pelo Brasil.

Weverton foi atração fora e dentro de campo. Ao chegar no estádio fez questão de cumprimentar os torcedores presentes e foi aplaudido de pé. Apesar de ser goleiro do Palmeiras, o atleta acreano jogou na linha, no ataque, e fez três dos cinco gols do time Amigos do Ninho que venceu o Cafezar por 5 a 2.

Se dentro de campo Weverton conseguiu se livrar bem da marcação, fora foi impossível. O goleiro passou mais de duas horas tirando fotos, principalmente com crianças, mostrando o quanto que se tornou ídolo do torcedor acreano.

De acordo com a organização foram arrecadados 2,5 toneladas de alimentos que serão doadas à famílias carentes na capital acreana.