Governo peruano anuncia autorização para exportação de carne bovina do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas), utilizou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 23, para comemorar a autorização do governo do Peru para exportação de carne bovina ao país vizinho.

O chefe do executivo acreano agradeceu o apoio da equipe e do governo Bolsonaro pelas tratativas com os peruanos. “Mais uma vitória! Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos que nos ajudaram a alcançar essa grande conquista”, declarou

De acordo com informações do governo do Estado, o Acre atualmente exporta para o Peru produtos como castanha-do-brasil e milho. A abertura comercial para exportação de carne suína e bovina significa crescimento para a cadeia produtiva no Acre.