Grande público prestigia Cantata de Natal promovido pelo Coral da Escola de Música do Acre no Palácio

Com duração prevista de quase uma hora, Escola de Música do Acre realizou no início da noite desta sexta-feira, 23, uma apresentação natalina em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital acreana.

Ao todo, mais de 100 músicos, entre estudantes, professores e participantes da comunidade, fizeram parte da performance musical. O repertório contou com clássicos natalinos como noite feliz, ó glória e canções italianas do tenor Andrea Bocelli.

Afonso Portela, coordenador da escola, disse que neste ano as janelas do palácio serão usadas pelos cantores, além das escadarias. “Na segunda escadaria a gente vai ter uma banda com um professor da escola de música, e a regência no último andar da escadaria”, declarou.

Portela ressaltou ainda que espera que o público entenda a mensagem que o evento pretende passar nos dias que antecedem o natal. “São mensagens muito bem trabalhadas que trazemos aos acreanos”, comentou.

Cantata do Natal

Todos os anos, a cantata reúne centenas de pessoas para ouvir coralistas e bandas marciais, ecoando as melodias que anunciam o nascimento do Menino Jesus, cidadãos que também aproveitam a ocasião para apreciar e fotografar a decoração natalina do centro da capital.

FOTO – SÉRGIO VALE