Gladson anuncia antecipação do pagamento dos servidores públicos para dia 24, véspera de natal

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta sexta-feira nas redes sociais, 23, a antecipação do pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de dezembro para o dia 24 – véspera de natal. Antes, o pagamento estava previsto para o dia 27 – próxima terça-feira.

Com o adiantamento, serão 52.032 servidores ativos e inativos contemplados com proventos. Até o fim do mês, o governo injeta na economia mais de R$ 530 milhões, sendo: 13° salário de R$120 milhões, pagamento de dezembro de R$ 320 milhões e o abono da educação que soma R$ 91 milhões.

