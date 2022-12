Feira de Natal, shows e exposição saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Programação de Natal na Praça da Revolução

A Prefeitura de Rio Branco preparou 3 noites especiais durante esse fim de semana, em comemoração ao natal. Além do encontro com o Papai Noel, apresentações artísticas e musicais estão na programação. O evento inicia nesta sexta-feira, 23 e ocorre até o domingo, 25, das 19h às 22h.

– Feira de Natal

Hoje, na praça da Biblioteca Pública, no Centro de Rio Branco, o Coletivo Elas Fazem Acontecer, realiza uma Feira de Natal, com a comercialização de diversos produtos, além de muita música, comidas típicas e natalina. O evento inicia as 10h e encerra as 21h.

– Jingle Hells Bells

Nesta sexta-feira, 23, o Studio Bier realiza a festa Jingle Hells Bells, com o Especial Erasmo e Roberto Carlos, interpretados por Écio Rogério Show, Clévison Batista, Gabriel Keechiner e Heloy de Castro. Na sequência vem o show da banda Nestalgia, com diversas trilhas que marcaram época em animes, séries e filmes. Depois a banda Unicomics animam a noite com um repertório bastante animado passando por Mamonas Assassinas, Tenacius D, Tihuana, entre outros. E finalizando a festa, a banda Burn Again fecha com ilustres clássicos do Rock’n Roll como Black Sabbath, Led Zeppelin, ColdPlay e muito mais.

– Exposição Fotográfica “Obra em Desconstrução”

Com mais um curso finalizado, os alunos da Usina de Arte João Donato preparam para essa sexta-feira, 23, a exposição fotográfica “Obra em Desconstrução”, às 19h.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 23, acontece o ‘Baladinha do Recanto’, com as DJs Nareza e Aldine. Já no sábado, 24, tem o ‘Baile do Noel’, com Open Gummy noite inteira.

– Domingueira Natalina

Domingo de natal e o melhor lugar para se divertir, tomando uma deliciosa cerveja é no República Gourmet, tudo ao som do grupo Doce Amizade, Banda Levada do Ghetto e DJ JG no Beat. O start do evento acontece às 18h.

– Classic Rock

Nesta sexta-feira, 23, às 21h30, no A Confraria Gastrobar, vai rolar uma grande noite com a banda Machine Blues, tocando os grandes Clássicos do Rock de várias décadas, que marcaram a história nacional e internacional.