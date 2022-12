Ex-deputado Zé Tota morre no interior da Paraíba aos 87 anos

Salvador, um dos destinos com voos de ida e volta. (Foto: CanvaPro).

A oportunidade que você esperou o ano todo chegou e não dá pra deixar passar. As passagens aéreas para diversos destinos nacionais, saindo de Porto Velho, estão com os menores preços do ano e é hora de garantir a viagem para 2024. São as últimas horas de ofertas, já que os bilhetes estão quase esgotados. E dá para entender o motivo, são viagens para todo o país por menos de R$ 200.

Diversos destinos no Nordeste são vendidos por R$ 199, para bilhetes de ida e volta saindo da capital de Rondônia. Dá para ir para Salvador ou Porto Seguro, na Bahia, para Fortaleza, no Ceará, para João Pessoa, na Paraíba, para Maceió, em Alagoas, para Natal, no Rio Grande do Norte, ou ainda para São Luís, no Maranhão, e Recife, em Pernambuco.

Ainda tem ofertas para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E, sim, todos os trechos saindo de Porto Velho por apenas R$ 199, ida e volta. Todos os links com os preços promocionais estão logo abaixo. É só você decidir pra onde quer ir, comprar a passagem e aproveitar a viagem.

E se o seu desejo é viajar para o Sul do país, também é hora de garantir os bilhetes aéreos. As passagens de ida e volta para Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Porto Alegre estão custando apenas R$ 199. Os valores valem para viagens ao longo de 2024. Basta jogar a data que você quer e garantir o seu lugar com preços bem abaixo do normal.

Regras dos voos

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto o parcelamento poderá ser em 6 vezes. Lembrando que no caso de atraso em uma das parcelas a reserva da passagem aérea é cancelada.

Voos de ida e volta com taxas inclusas

janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Brasília – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Curitiba – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Florianópolis – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Fortaleza – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Foz do Iguaçu – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para João Pessoa – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Maceió – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Manaus – R$ 189

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Natal – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Porto Alegre – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Porto Seguro – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Recife – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Rio de Janeiro – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para Salvador – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para São Luís – R$ 199

Janeiro a dezembro-2024

Porto Velho para São Paulo – R$ 199

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos para o destino que deseja viajar.

