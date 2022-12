Educação do Acre vai gastar quase R$ 12 milhões com vigilância armada nas escolas

Com a proximidade do ano novo e início de uma nova gestão mesmo com a reeleição do atual governo, o governador Gladson Cameli (Progressistas), anda se esquivando quando o assunto é a composição do novo secretariado.

Em conversa com a reportagem do ac24horas na quinta-feira, 22, Cameli evitou dar nomes aos novos secretários, porém, deu um duro recado aos grupos aliados que tentam emplacar nomes na gestão – como por exemplo, no comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) que teve na última semana o anúncio de que a atual titular da pasta, Paula Mariano, não deverá permanecer no cargo.

Nos bastidores se cogita que nomes como o médico Fábio Rueda, esteja cotado para o cargo, contudo, Gladson adiantou que o escolhido sairá da sua escolha. “Será indicação minha em todos os cargos, não haverá grupos, será os Camelis”, declarou.

Mesmo sem confirmar a data para divulgação do novo secretariado, Cameli confirmou a permanência do atual secretário, Ricardo Brandão, no segundo mandato de sua gestão – contudo, não informou a pasta.