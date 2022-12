Alan Rick entrega Casa do Agricultor e motocicleta no interior do Acre

O deputado federal e senador eleito Alan Rick entregou nesta sexta-feira, 23, em Manoel Urbano, mais uma Casa do Agricultor. O espaço foi construída com recursos de emenda do parlamentar no valor de R$ 500 mil e vai beneficiar pelo menos 1.000 produtores rurais dos projetos de assentamentos do INCRA e diversas comunidades como Itaúba, São Salvador, Arei, Samaúma Nova e ramais próximos ao município.

Essa é a segunda Casa do Agricultor entregue por Alan Rick que tem como uma das marcas de sua atuação o apoio ao produtor rural. Já são R$ 58 milhões investidos na área, com aquisição de máquinas, implementos e insumos agrícolas, construção e reforma de pontes, construção de portos e melhoramento de ramais.

A primeira Casa do Agricultor entregue neste segundo mandato do parlamentar foi a de Porto Acre que compõe a estrutura do Porto da cidade que também está sendo construído com emenda dele, R$ 1,5 milhão. As duas margens do Rio Acre que corta a cidade terão rampas e escadarias para facilitar o escoamento da produção da comunidade da Vila Caquetá.

Sena Madureira também ganhará um Porto, o do Caeté, que já teve as obras iniciadas com R$ 1 milhão de emenda do parlamentar. Mas, dessa vez, Alan Rick esteve na cidade para entregar uma motocicleta para a equipe do Sistema Público de Comunicação. As rádios Difusora e Aldeia que funcionam no mesmo prédio também receberão, no início de 2023, equipamentos adquiridos com emenda de R$ 400 mil. O diretor da rádios, Ednaldo Gomes, recebeu a chave e agradeceu.

“Em nome de toda a equipe eu agradeço o deputado federal Alan Rick que sempre teve esse olhar diferenciado com a nossa emissora”, disse.