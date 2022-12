Procurador assume a Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas

O procurador do Estado Andrey Hollanda foi convidado e assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Acre, sob comando do Presidente Eleito José Ribamar Trindade. É o que consta no Decreto publicado na edição desta quinta-feira, 22, no Diário Oficial.

Andrey é Procurador do Estado do Acre há quase 8 anos, sendo originário do concurso público de 2014. Na Procuradoria-Geral do Estado, atuou na Procuradoria Fiscal e nos cargos da Administração Superior de Assessor Especial do Procurador-Geral Adjunto e de Assessor Especial do Procurador-Geral do Estado. Ele assumiu por duas vezes a Subchefia Casa Civil, tanto no governo do Sebastião Viana quanto no governo de Gladson Cameli. Atualmente, foi designado para compor a equipe de transição governamental do governo.

Holanda foi Assistente Administrativo da Prefeitura Municipal de Boa Vista, Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Técnico Judiciário efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e Advogado efetivo do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, instituição em que assumiu diversos cargos e funções de relevância, tais como a de Presidente do Comitê de Investimentos, Conselheiro do Conselho Estadual de Previdência – CEP, Pregoeiro, Diretor de Administração e, por último, Diretor-Presidente, até vir para o Acre assumir o cargo na PGE. Foi duas vezes Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Acre, estando no segundo mandato.

o procurador possui diversas especializações na área da gestão pública, como em direito previdenciário, direito constitucional, direito administrativo e direito público. É doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa.