Perdeu suas fotos preferidas? Calma! Veja 7 formas de recuperá-las

Perder arquivos é uma das piores situações possíveis quando falamos sobre a experiência de armazenar arquivos em meios digitais. Em um momento as ferramentas eletrônicas estão lhe proporcionando conforto e praticidade. No outro, elas lhe entregam dores de cabeça.

Isso não significa dizer que ferramentas digitais sejam ruins, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo em que elas podem eventualmente ser a origem de problemas, como com a situação da perda de arquivos, elas também podem proporcionar soluções para os transtornos.

Para esse texto, eu selecionei 7 soluções simples que podem ser utilizadas por usuários quando fotos são perdidas nos meios digitais. Apesar de serem focadas nas imagens, é válido dizer que boa parte dessas alternativas funcionam também com outros tipos de arquivos.

7 formas de recuperar suas fotos perdidas

Antes de tudo, recuperar fotos é uma tarefa que depende de alguns fatores. O primeiro deles é: de que forma a fotografia foi perdida? Ela foi excluída manualmente? O arquivo simplesmente desapareceu da pasta? Uma formatação surpresa eliminou todo o conteúdo?

Saber apontar a origem do problema é importante porque nem todas as soluções funcionam para todas as causas. Uma fotografia corrompida, por exemplo, pode ser identificada como “perdida”, mas a sua situação se difere, já que, nesse caso, o arquivo ilegível ainda existe.

As 7 soluções apresentadas abaixo têm um viés mais “coringa”, podendo auxiliar nos mais diferentes tipos de recuperação. Mesmo assim, é importante notar que quanto mais informações você tiver sobre a perda da fotografia, maiores chances terá de recuperá-la!

1 – Cheque a lixeira

A primeira solução e a mais simples é checar a lixeira. Isso vale tanto para fotos perdidas no computador, quanto em smartphones. Na maioria esmagadora das vezes, uma foto apagada da memória ainda está temporariamente armazenada em uma pasta oculta, como a lixeira.

2 – Utilize o Wondershare Recoverit

Quando falamos sobre o uso de programas para recuperação de fotos perdidas, o Wondershare Recoverit sai na frente. O software está disponível para computadores de diferentes sistemas operacionais e tem execução simples para usuários sem experiência.

3 – Confira se existe um backup automático

Essa é uma solução mais presente em smartphones e outros dispositivos móveis, e uma que pode salvar a sua pele em momentos de perda de fotografias. Caso exista algum tipo de backup automático de arquivos em funcionamento, os arquivos ainda estarão salvos!

4 – Dê uma olhada na nuvem

No caso em que backups automáticos estão ativos, todos os arquivos de um dispositivo móvel ou de um computador são imediatamente “upados” na nuvem. Isso significa que, embora não estejam mais no aparelho eletrônico, existe uma cópia deles no armazenamento online.

5 – Pesquise soluções alternativas

A depender da maneira como você perdeu o seu arquivo, diferentes soluções podem ser encontradas. Por exemplo, corrigir imagens HEIC corrompidas, irá exigir o uso de softwares específicos para recuperação de arquivos que, por algum motivo, mantêm dados ilegíveis.

6 – Busque a fonte original

Existem casos em que uma fotografia tem uma origem externa, como a câmera fotográfica de um amigo. Se essa for a sua situação, uma solução simples pode ser ir até a origem do arquivo e solicitar uma nova cópia. O gesto pode ser chato, mas é uma resolução simples.

7 – Recorra ao auxílio de especialistas

Quando nenhuma outra solução é útil, uma última alternativa pode ser recorrer ao auxílio de profissionais. Isso deve ser feito somente em último caso, já que, mesmo com o investimento de valores para a contratação desse tipo de serviço, os resultados não são garantidos.

Como recuperar fotos perdidas com o Wondershare Recoverit?

Considerando a prevalência e flexibilidade do uso do Wondershare Recoverit como alternativa para a recuperação de fotos perdidas, é válido falar um pouco mais sobre o programa e explicar como arquivos podem ser recuperados com o auxílio da ferramenta.

Como falado de maneira breve em tópicos anteriores, o Recoverit é um programa para computadores com o principal objetivo de recuperar fotografias e outros tipos de arquivos perdidos pelos mais diferentes motivos, seja por exclusão ou corrompimento de dados.

O seu uso é simples mesmo para pessoas sem experiência, bastando somente fazer o download do software no site oficial do programa e a instalação no computador onde a fotografia foi perdida. No caso de dispositivos móveis, basta conectá-los ao computador.

A partir de um menu simples que aparece ao executar o programa, o usuário deverá encontrar a pasta onde estava o arquivo perdido e pedir para o Recoverit realizar uma varredura. O processo todo não demora mais do que alguns minutos, e os resultados são muito positivos.

A partir de uma lista de arquivos apresentada pelo programa, basta clicar no botão “recuperar” e pronto! Em segundos o Recoverit terá recuperado a sua fotografia. O importante, a partir daí, é tomar medidas para que o estresse da perda de um arquivo não volte a ocorrer, ok?