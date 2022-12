Neném Almeida assume presidência interina da Atlética Banco do Brasil

O torcedor acreano vai poder ver de perto nesta sexta-feira, 23, o jogador de futebol acreano de maior sucesso na história.

O goleiro Weverton, que atualmente defende o Palmeiras e fez parte da Seleção Brasileira na recente Copa do Mundo no Catar, será atração de um jogo solidário entre as equipes das peladas do Cafezar x Amigos do Ninho.

Com 35 anos completados no último dia 13, Weverton entrou para história por ser o primeiro acreano a ser convocado e ter disputado uma partida de Copa do Mundo. O goleiro, descoberto em uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem passagens por vários clubes do país, com destaque para Atlético Paranaense e Palmeiras e tem na carreira títulos como Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e até medalha de ouro em Olimpíadas.

A entrada para o jogo solidário que acontece nesta sexta-feira, 23, às 15 horas, no estádio Florestão é apenas um quilo de alimento não perecível. O que for arrecadado vai ser distribuído para famílias carentes da capital acreana.