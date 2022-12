Goleiro Weverton será atração de jogo beneficente para arrecadação de alimentos

O Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) realiza nesta quinta-feira, 22, audiência pública em Sena Madureira para explicar como será a metodologia de trabalho de regularização fundiária que o órgão vai realizar em bairros do município.

Os bairros beneficiados são Rosa Gonçalves e Cristo Libertador. De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado, as solicitações de esclarecimentos, formuladas previamente, serão elucidadas durante a audiência pública, caso o autor ou seu representante tenha se cadastrado no registro de presença e identificação. Caso não haja tempo hábil para responder todas as solicitações de esclarecimentos na sessão da audiência, as mesmas serão respondidas por escrito e disponibilizadas no site do Iteracre, até 05 (cinco) dias úteis após o término da audiência.

As inscrições dos participantes interessados em se manifestar verbalmente durante a audiência pública se dará no momento do registro da presença. Será permitida a manifestação de um único representante de cada entidade.

A audiência pública ocorre às 15 horas desta quinta, na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, anexo ao estádio Marreirão, na Avenida Brasil, n° 68, bairro Jorge Alves Júnior.