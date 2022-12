Com mais de 65 mil atendimentos, OCA de Cruzeiro do Sul completa 2 anos

No início da madrugada deste domingo, 20, o professor da rede estadual de ensino, Claudeir de Souza Araújo, foi flagrado pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul dirigindo embriagado no Bairro Cruzeirão e com um menor de idade dentro do carro. O adolescente disse à Polícia que consumiu bebida com o professor.

Segundo o comandante da PM de Cruzeiro do Sul tenente coronel Edvan Rogério, o adolescente tem 17 anos. O oficial citou ainda que homem foi levado para a Delegacia Geral por embriaguez ao volante e corrupção de menores e foi liberado pela Justiça durante a Audiência de Custódia.

Além do professor, outras 6 pessoas foram flagradas pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, dirigindo embriagadas neste final de semana no município.