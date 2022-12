8 programas que todo mundo deve ter no iPhone

Foto de Jéshoots – Pexels

De acordo com a pesquisa “O brasileiro e seu smartphone”, realizada pela plataforma de conteúdo Mobile Time, usuários de iPhone são minoria no Brasil. Embora a empresa da maçã seja popular ao redor do mundo, em nosso país ela representa apenas 13% dos celulares.

Apesar disso, dados da mesma pesquisa afirmam que usuários de smartphones da Apple tendem a trocar de celular com uma frequência menor do que aqueles que possuem aparelhos de outras marcas, como Samsung e Motorola. Os motivos podem ser especulados.

Considerando o fato de que somos minoria, mas temos hábitos de consumo mais fiéis, é interessante saber quais são os melhores aplicativos disponíveis para iPhones. Para esse texto, eu selecionei os 8 principais, úteis para os mais variados perfis de usuários.

Vamos lá!

1 – Wondershare MobileTrans

Mais importante do que conhecer os melhores aplicativos, é saber como mantê-los salvos no seu aparelho. Nossos celulares contêm todo tipo de informações, entre fotos, vídeos, e outros documentos, conteúdos que causam diversos transtornos se forem perdidos.

O app do Wondershare MobileTrans cuida dessa preocupação. De maneira simples e rápida, ele permite que dados sejam transferidos entre dois aparelhos celulares, incluindo iPhones. Uma versão para computador existe, mas o aplicativo é tão eficiente quanto.

Você ainda pode restaurar backup do iPhone com esse programa, que possui outros recursos e funções bem úteis. Para isso, você escolhe a opção de “Backup e Restauração” e depois verifica quais arquivos vai querer backup.

Sendo assim, vamos focar um pouco mais nesse programa.

Como utilizar o MobileTrans em iPhone?

Para os usuários dos smartphones da empresa da maçã, existem duas formas principais de tirar proveito das ferramentas do Wondershare MobileTrans. A primeira delas é baixando a versão do programa para computadores e conectando o celular com um cabo USB.

De maneira alternativa, como mencionamos anteriormente, existe também a versão diretamente para os celulares. Ela pode ser baixada através da App Store, loja de aplicativos oficial da Apple. Basta procurar pelo nome “MobileTrans” e fazer o download no aparelho.

As funcionalidades das duas versões do MobileTrans variam um pouco. No caso do programa para computadores, boa parte do foco está na conectividade entre o smartphone e o computador, um desafio que usuários de celulares da Apple conhecem muito bem.

Vale notar também que a Apple tem padrões rigorosos para os aplicativos que figuram na sua loja, o que aponta para a segurança e confiabilidade do MobileTrans. Em todos os casos, ambas as versões do programa se mostram úteis e eficazes em uma variedade de contextos.

E ainda há mais opções de programas em nossa lista:

2 – WhatsApp

Antes do surgimento dos smartphones, as SMS eram a forma mais comum de comunicação entre usuários de celulares. O serviço ainda existe nos dias de hoje, mas está relegado ao envio de propagandas e sistemas automatizados, quase sem a presença humana.

Por outro lado, serviços de mensagens instantâneas se multiplicam em quantidade e base de usuários. O WhatsApp é o mais popular entre eles, possibilitando funções como backup WhatsApp iPhone para Android, envio de mídias e arquivos e ligações de vídeo.

3 – Google Maps

Passados são os tempos de uso de mapas de papel. Se levarmos em conta a agilidade com a qual os nossos arredores são modificados, especialmente em áreas urbanas, fica fácil se perder. Para evitar transtornos em deslocamentos, existem os aplicativos de mapas.

O mais popular deles é o Google Maps. Com ferramentas práticas e versáteis (incluindo versões para trajetos a pé, de carro ou utilizando transporte público) e design de fácil compreensão, o aplicativo tem compatibilidade total com os aparelhos da Apple.

4 – Twitter

É correto afirmar que o Twitter não é um dos aplicativos mais populares do Brasil, com algumas pesquisas o incluindo próximo ao final do “top 10”. Apesar disso, ele segue sendo a rede social mais adequada para aqueles que buscam notícias e atualizações em tempo real.

Através de postagens curtas e imediatas, figuras públicas, incluindo forças políticas internacionais, se comunicam com as massas. O Twitter está disponível em versões para desktop, navegadores e sistemas Android e iOS, com essa última sendo o nosso foco.

5 – iTunes Store

A música é talvez a mídia que passou pelo maior número de mudanças, de acordo com a evolução das tecnologias. Tivemos os vinis (que parecem ter tido um “comeback” em anos recentes), fitas, CDs e as extensões digitais. Essa última ainda continua se modificando.

Entre as possibilidades mais modernas estão os aplicativos de música. Para pessoas que têm iPhones, o iTunes Store é a opção mais adequada. Os dados de uso dele podem ser salvos e potencialmente recuperados na eventual necessidade de restaurar o backup do iPhone.

6 – Uber

Apesar de alguns concorrentes terem surgido (e desaparecido) nos últimos anos, o Uber continua reinando supremo quando o assunto são aplicativos de caronas pagas. Segundo pesquisa feita em 2020, o Brasil tem mais de 1 milhão de motoristas e 22 milhões de usuários.

Os maiores motivos da popularidade do Uber são a sua praticidade, custo acessível (especialmente se comparado com serviços de táxi) e a relativa segurança oferecida pelo sistema. Naturalmente, a versão do app para iPhones é otimizada para o sistema operacional.

7 – Instagram

Dentre as redes sociais mais populares no Brasil, o Instagram é um dos apps favoritos dos influenciadores. O motivo principal parece ser o foco na estética acima do conteúdo, com a possibilidade de vender um estilo de vida com imagens, vídeos e transmissões ao vivo.

Mesmo para aqueles que não se interessam pelas tendências da internet, o Instagram permite que usuários fiquem próximos daqueles que conhecem na vida real, compartilhando experiências cotidianas e salvando momentos em mídias visuais, através do app.

8 – YouTube

Fechando a lista está o YouTube, um aplicativo que dispensa apresentações. São mais de 2,5 bilhões de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de visualizações diárias. Os brasileiros têm presença considerável, sendo o YouTube a rede social mais popular por aqui.

É interessante notar que, além da versão tradicional, a ferramenta também tem uma alternativa focada em músicas, de maneira semelhante ao iTunes, o “YouTube Music”. Os dois aplicativos existem para aparelhos da Apple, o que contribui para sua popularidade.

Embora esses 8 aplicativos sejam os mais interessantes, o uso de apps depende muito dos hábitos, necessidades e gostos de cada usuário. De toda forma, existe algum aplicativo não mencionado aqui que você usa e recomenda para outros usuários de iPhones?