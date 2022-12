Vendedores do Shopping Aquiri reclamam do baixo número de vendas no fim de ano

Ao menos 69,9% dos empresários se mostram estimulados com as vendas de Natal, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O estudo, realizado no último dia 10 de dezembro junto a 201 pessoas economicamente ativas e mais 103 empresários rio-branquenses, busca avaliar as expectativas de consumo e vendas domésticas para o período natalino de 2022.

Ainda segundo o levantamento, 14,8% dos empresários apostam em vendas menores que as esperadas. Além disso, de acordo com a pesquisa, dos que estão estimulados, 59,2% acreditam em vendas superiores às do Natal de 2021; 15,5% admitem possibilidade de vendas nos mesmos níveis e 18,4% se mostram pessimistas. Apenas 6,8% não se manifestam a respeito.

A pesquisa destaca ainda a motivação de 46,1% dos empresários do comércio de Rio Branco quanto à contratação de pessoal sob regime temporário para o período das vendas do próximo natal, e mais 6,9%, que confirmam a realização de contratação de pessoal para o período.

No que diz respeito ao cenário para consumo e vendas no período natalino, 61,2% dos empresários assumem expectativa de aumento de vendas frente a outras datas de grande consumo no decorrer do ano; outros 19,4%, no entanto, se manifestam de forma contrária. O estudo aponta ainda que 38,8% das empresas do comércio devem investir em mais descontos sobre as vendas, enquanto 20,4% se mostram propensas à redução de preços; outras 19,4% devem dispensar cobrança de juros nas vendas com recebimentos parcelados; e 14,7% não admitem qualquer plano de vendas para a data. Apenas 9,7% devem esticar prazos para vendas com recebimento em parcelas.

A pesquisa também aborda a preocupação dos empresários quanto aos níveis de endividamento e, neste aspecto, 28,2% se mostram apreensivos em relação à questão; outros 25,2% afirmam que a inflação vivida pelo mercado de bens de consumo doméstico também configura um problema nas vendas. Dentre outros aspectos de insegurança para a atividade comercial local, 13,6% dos empresários demonstram preocupação com o desemprego; e 6,8%, com a concorrência.

Além disso, para 39,2% dos empresários, a melhora de vendas para o Natal é percebida já a partir do pagamento referente ao 13º salário; outros 35,3%, entretanto, admitem melhora apenas na semana do Natal, e 14,7% entendem ser logo no início do mês de dezembro o melhor período para vendas; 7,8% contam com a véspera do Dia de Natal.

Quanto à forma de recebimento de vendas, 57,3% dos empresários sinaliza preferência para a modalidade “à vista”. Outros 42,7% devem buscar atender ao desejo do cliente. Já em relação ao valor médio das vendas, 76,7% acreditam que deve ser até R$ 200; 23,3%, no entanto, acreditam em vendas com valores médios acima de R$200.

População consumidora

Quanto aos consumidores, a influência natalina estimula aproximadamente 60,2% para gastos com presentes. Dos produtos mais desejados, as roupas têm a preferência de 71,6% dos entrevistados, seguidos de 11,9%, que demonstram inclinação para brinquedos, e 6,5%, para calçados.

Em relação a forma de pagamento, 74,4% dos consumidores propensos a compras natalinas devem se utilizar da modalidade à vista, enquanto 25,6% devem optar por parcelas. No que diz respeito às perspectivas de gastos, 48,8% da população estima valores de R$ 50 a R$ 200; 19,9%, de R$ 200 a R$ 300. A parcela posterior deve realizar gastos acima de R$ 300.

Ainda quanto aos gastos, é observado que 33,2% das pessoas economicamente ativas devem desembolsar mais que no ano passado. Outra parcela, de 21,8%, demonstra disposição para gastos equivalentes aos do ano passado; mas para 39,6%, esses gastos devem ser bem menores do que os realizados para o natal passado. Além disso, ainda quanto aos valores, 44,8% da população de Rio Branco espera alcançar mais descontos sobre o valor dos itens a comprar. Da mesma forma, 44,3% desejam preços mais baixos e, a 11%, interessam os pagamentos em parcelas sem incidência de juros (8,5%) e prazos mais longos (2,5%).

Quanto à localização dos estabelecimentos para compras, 71,1% dos consumidores devem buscar lojas físicas e, 10,9%, a internet. Outros 8,5% ainda não sabem onde comprar, e apenas 9,5% mostram preferência ao comércio dos shoppings, mesmo este comércio se apresentando como de preferência para pesquisas de compras para 55,3% da população de Rio Branco. Outros 20,6% realizam suas pesquisas online e 24,1% não mostram preocupação com esse aspecto.

A pesquisa destaca que a situação atual de mercado leva a população a cuidados com possíveis impedimentos de realização do desejo de compras para o Natal, a exemplo de 33,8%, para quem os preços se mostram elevados, ou para 21,9%, que não contam com o dinheiro suficiente; além dos desempregados (13,4%) e endividados (7,0%). Apenas para 12,9% não existe problema quanto a essa questão.

Entrevistados – Da amostra dos empresários entrevistados em Rio Branco/AC, a maioria (34,3% e 14,7%) são, respectivamente, empreendedores dos comércios dos segmentos de vestuário e variedades. Por outro lado, das pessoas economicamente ativas, 53,2% são do gênero feminino e 46,8%, do masculino, com 63,7% da faixa etária de 16 a 44 anos e 36,3%, acima de 45 anos.