Prêmio Bacurau homenageia pessoas e instituições que promovem os direitos humanos

Segundo o analista de dados Alek Maracaja, da Ativaweb, um levantamento da agência especializada em marketing digital aponta que, de 1º de outubro a 19 de dezembro deste ano, Jair Bolsonaro (PL) perdeu mais de 1,1 milhão (1.110.972) de seguidores nas plataformas do grupo Meta, responsável pelo Instagram e Facebook.

Após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais deste ano, Bolsonaro adotou uma rotina de reclusão, diminuindo as publicações nas redes sociais, interrompendo as lives semanais e cumprindo poucas agendas ao lado de seus apoiadores.

Conforme o estudo:

No dia 1º de outubro, ele tinha 26.807.227 seguidores.

Na segunda-feira (19), Bolsonaro contava 25.696.255 seguidores nas duas redes sociais somadas.

Por outro lado, o presidente eleito apresentou, no mesmo período, aumento no número de seguidores nas plataformas da Meta. De acordo com a pesquisa da Ativaweb, desde outubro, o petista obteve 3 milhões de novos seguidores no Facebook e Instagram.

Em 1º de outubro de 2022, Lula somava 8.211.375 seguidores nas redes.

Na segunda-feira (19), o presidente eleito chegou à marca de 11.739.888.

Apesar do número negativo em relação à perda de seguidores, o presidente Jair Bolsonaro ainda lidera no quesito engajamento. Considerando as curtidas e comentários em suas publicações, Bolsonaro apresentou uma taxa de 6,96%, enquanto Lula marcou 3,94%.