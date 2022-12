Prefeitura de Mâncio Lima recebe maquinário de cerca de R$ 1 milhão

Na noite deste sábado, 17, muita gente foi até a frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, no Centro de Cruzeiro do Sul, ver o acender das luzes de Natal, que contou com apresentação de coral.

De acordo com a prefeitura, a Ornamentação Natalina deste ano teve um custo aproximado de R$ 170 mil reais. Foram aproveitadas todas as estruturas já existentes e foram feitos outros adereços pelos próprios servidores, incluindo arquitetas, eletricistas, pintores, carpinteiros, soldadores e outros de apoio. O Governo do Estado também contribuiu com a ornamentação natalina de Cruzeiro do Sul.

“Todos os anos vivenciamos este clima natalino, mas acredito que este ano seja algo ainda mais forte, porque passamos dois anos com restrições durante a pandemia e neste ano, finalmente vamos poder celebrar sem estas restrições. As pessoas podem finalmente se encontrar e se abraçar nessa esperança do espírito de Natal”, disse o prefeito Zequinha Lima.