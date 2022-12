Médico Fabrício Lemos revoluciona setor de pequenas cirurgias: “Sacerdócio é se colocar no lugar das pessoas”

Trazendo a mudança no atendimento do setor de medicina no Acre, o médico Fabrício Lemos, foi o entrevistado do Bar do Vaz, desta quarta-feira, 21 e contou detalhes de como funciona a saúde no Estado.

Atuando na Policlínica Barral Y Barral e na Unimed, para ele a área médica é um sacerdócio e um chamado divino, que sempre executou com muito amor.

“Sempre falo para os meus alunos que é preciso ter muita dedicação e o que eu mais quero que eles tenham é o olhar voltado para as questões humanitária, do cuidado”, disse.

O profissional respondeu ainda sobre o investimento da saúde no Estado, do trabalho do governo durante a pandemia, as ações que precisam serem feitas para não faltar remédio, entre outros assuntos.

