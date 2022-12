Grupo de Mulheres da Indústria realiza festa natalina em escola da zona rural

A Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Saúde publicaram na edição desta quarta-feira, 21, do Diário Oficial, o resultado definitivo da prova de títulos do concurso da Sesacre.

O certame disponibilizou cerca de 600 vagas para cargos efetivos de nível médio e superior para a saúde acreana.

A publicação alerta que o candidato poderá interpor recurso contra o resultado e classificação preliminar do concurso público no período das 8h do dia 22 de dezembro até as 15h do dia 23 de dezembro de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Os aprovadores vivem agora a expectativa de serem chamados para entrega de documentos e posse do cargo, o que deve ocorrer no primeiro ou segundo mês do ano que vem.

A lista com o nome dos aprovados pode ser conferida a partir da página 24 do Diário Oficial.