Corpo em decomposição é encontrado na Baixada da Sobral

A Influenciadora Jéssica Ingrede participou nesta terça-feira, 20, do Resenha Podcast. A acreana que cobriu recentemente os bastidores de tudo o que aconteceu durante a Copa do Mundo, contou as experiências que viveu no Catar.

“Sempre tive vontade de ir para a Copa do Mundo, era o meu sonho. Uma seguidora me mandou um vídeo da ‘Nossa Seleça’ convocando as pessoas para fazer parte do time de influenciadores da CBF e aí eu falei que essa era minha chance de ir. Eu concorri com pessoas do Brasil inteiro”, informa a blogueira.

Durante o concurso, Jéssica ficou em primeiro lugar, mesmo disputando com outros influencers que possuem milhões de seguidores, grandes TikTokers e pessoas da área do esporte.

“Eu fiquei muito feliz, isso foi graças as pessoas que me seguem, que engajam. A CBF foi a primeira seleção a levar um time de influenciadores, nenhuma outra levou e tudo isso foi grandioso, eu não acreditava nas coisas que via”, informou.

Segundo Ingrede, os participantes da iniciativa disseram que ela era a menos provável em estar ali, por ser a pessoa do menor Estado que estava concorrendo.

“Rio Branco foi a cidade que mais deu votos, seguido de Cruzeiro do Sul. Foi surreal, eu fiquei em primeiro e fui a única mulher. A gente representou muito lá, as pessoas perguntavam quem era a menina do Acre e eu falava, Sou Eu”, comentou.

Ela contou como foi assistir aos treinos da seleção brasileira, em conhecer diversos famosos, como Neymar e Ronaldo Fenômeno e da emoção em estar no estádio do maior campeonato de futebol do mundo.

Sobre a segurança no país do Oriente Médio, a blogueira afirmou que era o local com menos preocupação, que andava de madrugada e sabia que estava segura.

“É uma das coisas que mais fiquei impressionada. Lá só houve um roubo que ficamos sabendo, pegaram o celular de uma turista e a vítima que decide a pena, por exemplo, tu quer que ele seja deportado ou quer 10 anos de prisão para o criminoso”, apontou.

Na derrota do Brasil para a Croácia, a blogueira comentou que ficou com os amigos mais de 2 horas no estádio chorando e foi doloroso demais ver os jogadores tão triste.

“Eu via na cara deles a vontade que tinham de ganhar. O Richarlison no primeiro treino, dava para ver a animação. A Seleção estava unida, bem, mas foi isso”, declarou.

Veja o vídeo: