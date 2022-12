Câmara de Acrelândia aprova reajuste de 33% em tributos

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a segunda fase da Operação Tempestade na manhã desta quarta-feira, 21, visando dar cumprimento a 46 mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização de Criminosa.

De acordo com a assessoria do órgão controlador, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco, além da cidade de Guajará (AM).

O Gaeco destacou que a operação tem como foco a Região do Juruá, onde se deu a partir da análise de documentos apreendidos em trabalhos anteriores, quando foram identificadas lideranças de organização criminosa com atuação no país com alto grau hierárquico, responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade, e pagamento nos pontos de venda de drogas.

Para cumprimento da operação, são utilizados mais de 100 policiais militares foram empregados na realização na segunda fase da Operação Tempestade, além de promotores de Justiça do Gaeco e servidores do MPAC.