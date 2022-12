Estudantes do Acre conquistam medalhas em Olimpíada Nacional

Os premiados na 2ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE 2022) receberam as medalhas e notebooks nesta terça-feira, 20/12. A cerimônia ocorreu no auditório da Energisa, em Rio Branco, e reuniu professores e estudantes do 8º e 9º ano, além da coordenação do projeto e integrantes da Secretaria de Estado de Educação.

Ao todo, no Acre, participaram as escolas: Presbiteriana João Calvino, de Rio Branco, São José, Instituto Santa Terezinha e Presbiteriana, em Cruzeiro do Sul, e Franklin Roosevelt, de Plácido de Castro. Foram confirmadas 325 inscrições de estudantes acreanos e 127 medalhas conquistadas, sendo 25 de bronze, 58 de prata e 44 de ouro. Os três primeiros colocados e o professor destaque também receberam notebooks. A aluna com o melhor desempenho ainda recebeu uma bolsa de estudos no valor de R$ 3 mil.

Para o especialista em eficiência energética, Antônio Carlos de Farias, esse resultado é expressivo e incentiva que os alunos fiquem atentos para participarem da edição do ano que vem das Olímpiadas. “Ficamos contentes com o resultado. Entendemos que a conscientização começa em casa e é reforçada na escola. E esse tipo de inciativa mostra na prática aos alunos a importância do uso eficiente da energia elétrica”, comentou.

Os competidores da ONEE 2022 participaram de um curso composto por três módulos, que contemplaram assuntos como: Introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício. A propagação do consumo consciente de energia elétrica também contou com uma série de conteúdos publicados nas redes sociais e no canal da olimpíada no YouTube, além da realização de lives com especialistas no tema e Blitz da Eficiência Energética, que consistiram em aulas e atividades presenciais preparadas em parceria com as distribuidoras de cada local.

A ONEE 2022 é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conta com a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (IAbradee) e com a realização de concessionárias de energia que operam ao redor do país através de suas distribuidoras, como o Grupo ENERGISA, Grupo NEOENERGIA, LIGHT, CEMIG Distribuição, COPEL Distribuição, Grupo CPFL, Grupo EQUATORIAL, Grupo EDP, Grupo ENEL e CELESC Distribuição, garantindo a participação de professores e estudantes de todas as regiões do Brasil.

No projeto piloto da ONEE, realizado em 2021, foram recebidas mais de 40 mil inscrições, de estudantes de 120 municípios. Já na edição deste ano foram 185.613 inscritos de mais de 5 mil municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Sergipe, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Acre e Tocantins, além do Distrito Federal.