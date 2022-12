Com investimento de R$ 80 milhões, Atacale é inaugurado em Rio Branco com grande festa

Um novo empreendimento de venda de gêneros alimentícios no atacado e varejo, o Atacale, foi inaugurado na manhã desta terça-feira, 20, na região do Segundo Distrito, em Rio Branco. O terreno onde foi construído o espaço que promete ser um das mais modernas redes de atacado e varejo do Acre tem 23.8 mil metros quadrados com 13.300 metros de área construída – com centro de distribuição, área coberta e estacionamento coberto com 286 vagas para os clientes.

Murilo Leite, diretor comercial do Atacale, contou à reportagem do ac24horas que o empreendimento vai gerar centenas de empregos diretos somente na cidade de Rio Branco. “Serão 250 empregos diretos, com isso já temos 700 empregos em toda a rede”, comentou.

Leite frisou que a rede atacadista é fruto de uma sociedade da Família Leite e Família Gurgel. Os empresários investiram R$ 80 milhões e prometem trazer inovações ao público da capital e também dos municípios de Senador Guiomard, Capixaba e Plácido de Castro. “Vamos atender os municípios vizinhos e o Segundo Distrito”, ressaltou.

O diretor adiantou algumas das novidades que o espaço deverá oferecer aos clientes, como por exemplo, lanchonete, açougue e padaria. “Nós vamos ter serviços de açougue, padaria, lanchonete, farmácia e também pretendemos fazer no Atacale um restaurante terceirizado”, pontuou Leite.

A sócia-proprietária Dona França Gurgel, disse que a loja varejista vem para fazer a diferença no Estado. Segundo ela, o local escolhido vem se desenvolvendo ao longo dos anos. “Vamos gerar muitos empregos e o atendimento será em prol da população”, revelou.

Já o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, parabenizou a iniciativa das famílias Gurgel e Leite e disse ainda que o empreendimento vai fomentar a economia do Estado com a geração de empregos e preços baixos. “É muito bom saber que temos empresários que ainda acreditam no Acre”, declarou.

Estiveram presentes na solenidade, o senador eleito, Alan Rick (UB), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), o deputado estadual eleito, Emerson Jarude (MDB) e Asur Mesquita – representando o governador Gladson Cameli.