Azedou a cereja do bolo da oposição para 2024

QUEM tem conversado com a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) nos últimos dias tem dela escutado que, não está fora do seu foco disputar a prefeitura de Rio Branco, em 2024. Quer primeiro dar destaque aos primeiros dois anos de mandato na Câmara Federal. É natural que não declare agora esta meta, mas na política se fala também nas entrelinhas. Socorro Neri, a quem o Gladson Cameli chama de “minha Dama de Ferro”, é o nome preferido do governador para ser a sua candidata à PMRB. Na primeira tentativa, foi derrotado pelo atual prefeito Tião Bocalom. Os argumentos palacianos são de que na campanha reforçou ainda mais os seus laços com o eleitorado da capital, e a sua candidatura teria o aval do PP e de toda a máquina estatal. Socorro é a primeira grande pedra que foi posta no tabuleiro da sucessão municipal de 2024. O acreano emenda as eleições.

NOMES VENTILADOS

Emerson Jarude (MDB), Tião Bocalom (PP) e Jenilson Leite (PSB), são alguns dos nomes citados também como candidatos a prefeito de Rio Braco.

CHEGOU COM FOME

O FUTURO presidente Lula chegou com fome ao poder, e dará uma subida para 37 os ministérios, um número superior aos ministérios no governo do Bolsonaro.

SE FOR PLURAL….

SE OS MINISTÉRIOS forem ocupados de forma plural e não serem transformados em puxadinhos do PT, tudo bem. O que interessa numa gestão é dar certo.

TODO MUNDO SAIU

A PGR E O STF acabaram com a Lava Jato. O ex-governador Sérgio Cabral, era o único que continuava preso por seis anos. Sua soltura não é liberalidade, nem absolvição, continuará respondendo os seus processos.

SEGURO MORREU DE VELHO

POR TODOS os movimentos iniciais de bastidores sobre a próxima eleição para a prefeitura da capital, seria uma decisão de cautela o prefeito Tião Bocalom ir pensando num novo partido para disputar a reeleição. Não pense que os abraços natalinos do Gladson significam aliança.

NO PP NÃO SERIA ESTRELA

A PREFEITA de Brasiléia, Fernanda Hassem, vai cometer um erro se optar em se filiar no PP, onde tem muitas estrelas políticas com mais brilho que o dela. Ficaria no segundo time. O certo é procurar uma sigla que possa a ser a voz mais ativa. O PP é um partido que tem dono.

EU FIZ, EU VOU FAZER…..

FOI NORMAL no primeiro mandato do governador Gladson ver declarações de secretários dizendo eu fiz essa obra, eu vou fazer aquela obra; deixando o governador em papel secundário, invertendo os valores.

NADA DEU CERTO PARA O MÁRCIO

NENHUM político trouxe mais recursos para o estado que o senador Márcio Bittar (União Brasil), mas isso não foi reconhecido pelo governo. Foi deixado de escanteio na composição da chapa majoritária. Perdeu a outra aposta, que foi a reeleição do Bolsonaro. Se hoje o União Brasil e o REPUBLICANOS têm deputados federais, é porque montou chapas fortes. Ninguém reconhece esse mérito. Na política, quando se está sem sorte, até o passarinho que passa voando caga na sua cabeça. Nada deu certo, politicamente, para o Bittar em 2022.

TODOS BATENDO PALMAS

CASO o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estivesse referendando as ações de atos violentos contra a democracia, incentivados pelo presidente Bolsonaro; os bolsonaristas estariam batendo palmas para sua careca.

FATO RECONHECIDO

NÃO CONHEÇO um caso de perseguição do governador Gladson a um jornalista que lhe fez críticas. A liberdade de expressão durante seu governo, nunca foi brecada.

TEMPO CURTO

A TURMA que se encontra acampada em frente aos quartéis está com os dias contados, virou o ano, o Lula assumiu, vão ter que cantar em outra freguesia. Os comandantes militares serão os nomeados pelo Lula.

COMEÇOU A DESOCUPAÇÃO

QUEM já tirou todas as suas tralhas da residência na área do Palácio do Planalto, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo Bolsonaro acabou, e ponto.

REVOGAÇO GERAL

O PRIMEIRO ato do governo Lula será um revogaço das leis que liberam o armamento e do ato que libera o corte de madeiras em áreas indígenas. Garimpo ilegal é outro alvo na mira do início do governo do Lula.

DOIS CAMINHOS

OS NOVOS deputados eleitos terão dois caminhos na ALEAC: entrar no destaque da mídia pela sua atuação nos debates parlamentares; e o outro, é integrar a lista dos parlamentares medíocres e dos mudinhos.

NÃO TEM OUTRO NOME

COM A MESMA força eleitoral da deputada federal Jéssica Sales (MDB), não existe outro nome dentro do campo da oposição para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, em 2024. É um fato incontestável.

BOCA PARA FORA

O governador Gladson tem falado que não está em seus planos futuros disputar o Senado. “De lá, eu já vim”, tem dito. Na política, se costuma falar da boca para fora.

O SENADO É O PARAÍSO

COSTUMA ser dito pelos que por lá passaram ser o Senado o paraíso na terra. Vai disputar sim o Senado.

MUITO ATIVO

ACOMPANHEI os bastidores da última eleição. O Márcio Pereira, do Turismo, foi um dos mais empenhados na campanha de reeleição do Gladson. O Gladson sabe.

FRASE MARCANTE

“A boca é um órgão que será tanto mais de confiança quanto mais silencioso se mantiver”. José Saramago