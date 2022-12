Número de ministérios de Lula será 60% maior que o de Bolsonaro

Projeto aprovado altera as regras de divisão do pagamento das emendas de relator, conhecidas como “orçamento secreto”.

Como foi a votação

Na Câmara, 398 x 66, além de quatro abstenções;

No Senado, 44 x 20, com duas abstenções.

Com o texto, o Parlamento tenta dar uma resposta ao STF, que retomará o julgamento sobre a constitucionalidade do uso desses recursos na próxima segunda-feira (19).

Agora o plenário do Congresso analisa os destaques (que são sugestões de alteração no texto).

O que diz o projeto?

Exclui a categoria “usuário externo”, usado por prefeituras para solicitar emendas (e que oculta o nome do parlamentar que apadrinhava o repasse);

15% vão para as cúpulas do Senado e da Câmara –7,5% para a Mesa Diretora de cada Casa, com indicações feitas pelos respectivos presidentes;

5% para serem divididos entre o presidente e o relator da CMO (Comissão Mista de Orçamento);

80% para indicação de partidos baseada no tamanho das bancadas (sendo um terço do total para as indicações no Senado e o restante para as da Câmara;

50% do montante das emendas de relator deverão ser executados “em ações e serviços públicos de saúde, educação e de assistência social”.

O critério de proporcionalidade beneficia as maiores bancadas das Casas.

Na prática, o PL, partido de Jair Bolsonaro, terá direito a uma fatia maior de recursos, por ter eleito o maior número de senadores e deputados nestas eleições.

O texto, no entanto, não especifica como será a divisão dos recursos entre as bancadas —caberá a cada líder fazer essa distribuição.

O que é o orçamento secreto?

Presentes desde o Orçamento de 2020, as emendas de relator facilitaram o trabalho do governo de Jair Bolsonaro (PL) nas negociações com as bancadas do Congresso Nacional ao serem usadas em troca de apoio político.

Desde o ano passado, contudo, a verba se tornou central em escândalos de fraudes na compra de caminhões de lixo, ônibus escolares, tratores, ambulância, entre outros.