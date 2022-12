Acreano é finalista em tradicional festival de música na Bahia

Uma colisão entre dois veículos deixou o policial penal Júlio César Correa de Lima, de 38 anos e um outro policial não identificado feridos e um carro capotado na noite deste domingo, 18, na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares de trânsito, os dois policiais penais trafegavam na estrada em um veículo modelo Astra, de cor preta, placa MZS-4C92, no sentido bairro-centro, quando um veículo modelo Ônix de cor preta, placa QLW-3742, que estava em uma rotatória invadiu a preferência que era do condutor do carro modelo Astra e colidiu.

Com o impacto o carro Astra capotou com os policiais penais. O motorista conseguiu sair com ajuda e populares, já Júlio César ficou preso dentro do veículo.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos conseguiram retirar o Policial Penal Júlio César do carro, prestaram os primeiros atendimentos e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O outro Policial Penal sofreu apenas escoriações. A demais pessoas que estavam no veículo modelo Ônix, saíram ilesos durante a colisão.

FR

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área e controlaram o trânsito no local. Foi feito o trabalho do Perito e dentro do carro modelo Astra foi encontrado latas de cerveja. Os veículos foram removidos por um guincho e a Estrada Dias Martins liberada.