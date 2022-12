Acre terá segunda-feira com sol, mas ventilada e com chances de chuvas

O acreano Ramon Queiroz, também conhecido na internet como ‘Dinossauro do Acre’ ou ‘Dino’, voltou a fazer história no fisiculturismo ao ficar no top 2 da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2022, na tarde deste sábado, 17, em Las Vegas, nos EUA.

Com a conquista, o atleta se torna o primeiro brasileiro ao alcançar o pódio na competição considera a maior em todo o mundo. O jovem de 27 anos ficou atrás apenas do canadense Chris Bumstead, conhecido como Cbum, que conquistou seu 4° título consecutivo.

Esta foi a segunda vez que Ramon disputou o Mr. Olympia e conseguiu desbancar fortes adversários. Na edição de 2021, em sua estreia, o atleta já havia surpreendido a todos, ficando na 5ª colocação.

Dino, que é bastante ativo nas redes sociais, chegou a ser Trend no Twitter, com mais de 27 mil publicações citando seu nome.